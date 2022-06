Prime Gaming verschenkt zum Prime-Day mehr als 30 Spiele an Abonnenten

Bald steht wieder der Prime Day (12. bis 13. Juli 2022) auf Amazon an und Prime Gaming feiert in diesem Jahr richtig mit. Mehr als 30 Spiele will man in den Prime-Day-Tagen zum Gratis-Download anbieten. Voraussetzung dafür ist nur ein Abo von Amazon Prime. Falls ihr noch kein Amazon Prime habt, könnt ihr es 30 Tage lang kostenlos testen*.

Unter den 30 Spielen befinden sich:

Mass Effect Legendary Edition,

GRID Legends,

Need for Speed Heat,

Star Wars Jedi Academy,

Star Wars Jedi Knight II — Jedi Outcast,

Star Wars Republic Commando und mehr.

Auf dem „Weg zum Prime Day“ erhalten Prime-Mitglieder vom 21. Juni bis zum 13. Juli 2022 zusätzlich mehr als 25 Indie-Games gratis, darunter alte Bekannte und erstmalige Veröffentlichungen, beispielsweise:

Death Squared,

Fatal Fury Special,

Giana Sisters: Twisted Dreams,

Gone Viral,

HUE,

Metal Slug 2,

Pumped BMX Pro,

Samurai Shodown II,

The Darkside Detective,

The King of Fighters 2002 und viele mehr.

Hier findet ihr eine Landing-Page*, die euch übersichtlich alles Weitere erklärt und alle Inhalte auflistet, die ihr euch schnappen könnt. Auf dieser Seite findet ihr die aktuell in Prime Gaming* verfügbaren Games. Falls ihr noch kein Amazon Prime habt, könnt ihr es 30 Tage lang kostenlos testen*.

Bildmaterial: Prime Gaming