Pokémon Schwert und Schild: Dieser Geheimcode bringt euch jetzt ein Schillerndes Piepi

Die Pokémon Championships sind in diesem Jahr ergiebig! Habt ihr euch das Finsternis-Pokémon Zobiris und das Muskelaufbau-Pokémon Olangaar für Pokémon Schwert und Schild abgeholt? Beide basieren auf den Pokémon von Meisterschaftssiegern. Jetzt gibt es den nächsten Geheimcode, auch diesmal zeitlich befristet. Beeilt euch also!

Anlässlich der Meisterschaften in Asien wird ein Piepi verteilt, das diesmal sogar schillernd ist! Es basiert auf dem Meister von 2021: Jirawiwat Thitaisiri. Die Verteilung endet bereits am 19. Juni 2022 um 17:59 Uhr. Und hier ist der Code:

APC2021CHAMP

Ihr könnt den Code über die Geheimgeschenk-Funktion (per Seriencode) einlösen. Vergesst nicht, anschließend zu speichern! Dann gehört auch das Schillernde Piepi, das über die Attacken Spotlight, Eissturm, Rechte Hand und Schutzschild verfügt. Es ist von Level 50 und trägt das Item Evolith.

The Pokémon Company lässt den Turniersiegern oft diese Ehre zuteilwerden. In der Vergangenheit hatte The Pokémon Company beispielsweise ein Porygon-Z verteilt, das einst von Jeong Sang-yoon bei seinem Turniererfolg genutzt wurde. Die Chance besteht natürlich, dass euch das Pokémon nichts nützt. Aber wer es noch nicht hat, freut sich über einen neuen Pokédex-Eintrag.

Bildmaterial: Pokémon Schwert, Pokémon Schild, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak