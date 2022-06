PlayStation Plus im Juli: Es ist Zeit für Crash Bandicoot 4 und zwei weitere Spiele

Vor wenigen Tagen ist das neue PlayStation Plus auch in Europa gestartet. Was sich nicht ändert: Sony stellt auch im Juli 2022 drei neue Spiele für Abonnenten bereit.

Unabhängig von der gewählten Stufe gibt es ab dem 5. Juli:

Crash Bandicoot 4: It’s About Time (PS4, PS5)

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan (PS4)

Arcadegeddon (PS4, PS5)

Noch bis am 4. Juli stehen euch die Juni-Spiele zur Verfügung. Sichert euch diese, wenn ihr es bisher nicht gemacht habt.

God of War (PS4)

Naruto to Boruto: Shinobi Striker (PS4)

Nickelodeon All-Star Brawl (PS4, PS5)

Ist im Juli etwas für euch dabei?

Bildmaterial: Crash Bandicoot 4: It’s About Time, Activision, Toys for Bob