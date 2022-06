Hideo Kojima legte ein Projekt auf Eis, weil es der Serie „The Boys“ zu ähnlich ist

In Hideo Kojimas Kopf gibt es sicherlich die ein oder andere Idee. Eine davon war ein Projekt, das er kürzlich aber auf Eis gelegt hat. Bei Twitter hat Kojima selbst verraten, dass das Projekt aus Eis liegt, weil es der Amazon-Serie „The Boys“ zu ähnlich sei.

Er habe sich die Serie angesehen und nach drei Folgen zunächst abgebrochen. Jetzt habe er den Rest der Show gesehen. Als er die ersten Folgen sah, habe er sich an sein eigenes Projekt erinnert.

„Ich war dabei, ein Projekt zu starten, das ich schon lange Zeit im Kopf hatte“, so Kojima. „Aber ich habe es auf Eis gelegt, weil das Konzept zu ähnlich war“, so Kojima weiter. Es sei ein „Buddy-Ding“ gewesen, mit männlichen und weiblichen ProtagonistInnen, die gemeinsam mit einer Detektivgruppe gegen legendäre Helden antritt. Er habe dabei an Mads [Mikkelsen] als Hauptdarsteller gedacht.

Traurig scheint Kojima rückblickend nicht zu sein. Superhelden in der Unterhaltungsindustrie würden heute „massenhaft produziert“, so Kojima. Wenngleich sein Projekt natürlich anders sein sollte: ein „radikaler, hartgesottener Actionfilm“, der „weder Held noch Bösewicht“ aufweist, mit einem „schwarzen Humor“ und einer „Weltanschauung, die das Gegenteil von dem ist, was wir gewöhnt sind“.

Das klingt mehr nach Film als nach Spiel und das wäre durchaus denkbar. Von Kojima weiß man, dass er Filme quasi aufsaugt und das merkt man auch seinen Spielen an. Im November hatte Kojima Productions bekannt gegeben, eine Niederlassung für „die Bereiche Filme, TV und Musik“ in Los Angeles zu eröffnen.

Mehr als eine Idee war das Projekt bisher nicht. „Nun, was ich geplant hatte, blieb nur in meinem Kopf, also sind mir keine Kosten für Arbeit, Material, Recherche oder ähnliches entstanden“, so Kojima abschließend.

Bildmaterial: Kojima Productions