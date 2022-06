Gran Turismo: Der Film von Sony soll auf einer wahren Begebenheit basieren

Nachdem die Verfilmung bereits durchgesickert war, liefert Deadline (via VGC) jetzt weitere Details zu Gran Turismo. So soll der Film heißen, der am 11. August 2023 an den Start gehen soll. Director des Streifens ist demnach Neill Blomkamp, den ihr unter anderem von Demonic, District 9 und Chappie kennt. Produzentenfirma ist Sony’s Columbia Pictures.

Die Handlung kommt aus der Feder von Jason Hall, zuvor verantwortlich unter anderem für American Sniper und Thank You for Your Service. Die offizielle Beschreibung des Films von Sony ist bislang knapp:

Der Film basiert auf einer wahren Geschichte und folgt einem jugendlichen Gran-Turismo-Spieler, der mit seinen Spielfähigkeiten eine Reihe von Nissan-Wettbewerben gewann und sich den Traum erfüllen möchte, ein echter professioneller Rennfahrer zu werden.

Fans vermuten deshalb, der Film könnte lose auf dem GT-Academy-Fahrer Jann Mardenborough basieren, der 2011 den Wettbewerb gewonnen hat und inzwischen GP3 Series, das 24-Stunden-Rennen von Le Mans und die Japanese Super GT Series gefahren ist.

Gran Turismo ist nur eine von aktuell vielen Verfilmungen von PlayStation-Marken. Nach Uncharted stehen neben The Last of Us (HBO) auch Umsetzungen zu Ghost of Tushima, God of War (Amazon) und Horizon (Netflix) auf dem Plan. Sony hatte im Geschäftsbericht dargelegt, dass eine solche Ausweitung der Marken zum Plan der nächsten Zeit gehört.

Bildmaterial: Gran Turismo 7, Sony, Polyphony Digital