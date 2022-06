Gamescom 2022: Ubisoft bestätigt Teilnahme – „Austausch mit Fans eine Herzensangelegenheit“

Nachdem es zuletzt eigentlich nahezu nur negative Nachrichten rund um die Gamescom 2022 gegeben hatte, gibt sich die Branche in dieser Woche alle Mühe, die Wogen zu glätten. Gestern vermeldete THQ Nordic, dass man sich riesig auf die Messe freuen würde und die bisherigen Absagen am Ende gar nicht so auffallen würden.

Nun legt auch Ubisoft nach, immerhin einer der Top-Player unter den Publishern. Nach zwei Jahren voller digitaler Inhalte wolle man seine Spielewelten wieder physisch erlebbar machen.

„Für Ubisoft war die Nähe zur Community und der gemeinsame Austausch mit unseren Fans schon immer eine Herzensangelegenheit. Die gamescom ist der Inbegriff für das gemeinschaftliche Entdecken und Erleben neuer Spiele und daher freuen wir uns schon darauf, dieses Jahr wieder gemeinsam mit den Fans in unsere Spielewelten einzutauchen“, sagt Ralf Wirsing, Managing Director Europe von Ubisoft.

Anders als THQ Nordic gibt es aber noch keine Details zur Stärke des Line-ups. THQ Nordic bringt neun Spiele mit, davon vier Neuankündigungen. Ubisoft möchte weitere Details erst in Bälde präsentieren.

