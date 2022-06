Gamescom 2022: Bandai Namco bestätigt die Teilnahme an der Messe

Als einer der ersten großen japanischen Publisher hat Bandai Namco heute die Teilnahme an der diesjährigen Gamescom auch offiziell bestätigt. Für Fans von japanischen Videospielen ein Lichtblick im bisher sehr überschaubaren Aussteller-Line-up.

Details zum Auftritt oder gar ein Spiele-Line-up gibt es noch nicht. „Ihr bringt die Leidenschaft, wir den Spaß! Bandai Namco Europe wird auf der Gamescom 2022 vertreten sein! Wir können es gar nicht erwarten, euch dort zu sehen“, heißt es in den sozialen Medien.

Spiele wie Klonoa: Phantasy Reverie Series oder Digimon Survive werden bereits erschienen sein, wenn die Gamescom ins Haus steht. Mit One Piece Odyssey, Doraemon: Story of Seasons – Friends of the Great Kingdom, Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival oder Dragon Ball: The Breakers hat man aber noch einige Eisen im Feuer.

Zuvor hatten in dieser Woche bereits Ubisoft und THQ Nordic ihre Teilnahme bestätigt, nachdem mehrere große Publisher wie Activision Blizzard und vor allem die Konsolenhersteller Sony und Nintendo abgesagt hatten.

Die bisher bestätigten Teilnehmer findet ihr hier. Auch Sega gehört dazu, allerdings hat man sich noch nicht öffentlich geäußert. Noch offen sind demnach Publisher wie Bethesda, Capcom, CD Projekt RED, Electronic Arts, Xbox und Square Enix.

Bildmaterial: One Piece Odyssey, Bandai Namco, ILCA