Final Fantasy XVI in „letzter Phase der Entwicklung“ – warum es trotzdem bis Sommer 2023 dauert

Final Fantasy XVI sei in der Endphase der Entwicklung, kommunizierte Naoki Yoshida vor einigen Wochen, um in dieser Woche den Veröffentlichungszeitraum von Final Fantasy XVI mit Sommer 2023 anzugeben.

Einige Fans zeigten sich enttäuscht und es ist so gekommen, wie der Autor in einer Kolumne vor einem Monat eingeschätzt hatte. Die „letzte Phase“ der Entwicklung ist eine lange Phase, aber nur wenige wissen das.

Naoki Yoshida erneuerte in einem Statement seine Aussage. „Das Team, unter der Regie von Hiroshi Takai, ist bereits in der letzten Phase der Entwicklung und konzentriert sich nun darauf, dem Spiel bis zur Veröffentlichung den letzten Schliff zu verleihen“, so Yoshida.

Director Hiroshi Takai konkretisierte den Entwicklungsstand: „Zum Entwicklungsstand kann ich sagen, dass das Spiel inzwischen von Anfang bis Ende komplett spielbar ist; während der letzten Schritte bis zur Fertigstellung werden wir allerdings bei der Optimierung und dem Feinschliff noch zahlreiche Herausforderungen bewältigen müssen.“

Die 90-90-Regel

Vielleicht kennt ihr die 90-90-Regel, wenn nicht, solltet ihr sie kennenlernen. Dieser Aphorismus aus der Software-Entwicklung ist auch in der Videospielbranche anwendbar. Die Regel besagt, dass die ersten 90 Prozent des Codes auch die ersten 90 Prozent der Entwicklungsdauer in Anspruch nehmen.

Die letzten 10 Prozent des Codes benötigen dann die anderen 90 Prozent der Entwicklungszeit. Mit anderen Worten: Die „Endphase der Entwicklung“ nimmt viel Zeit in Anspruch und je nachdem, auf welche Probleme man trifft, noch mehr Zeit.

Am Rande des neuen Trailers bei State of Play gab es noch weitere gute Nachrichten zu Final Fantasy XVI. Zumindest werden die Details von vielen Fans so gewertet. Square Enix hat die Führungsspitze des Entwicklerteams namentlich vorgestellt und viele Fans sind mit den Personalien sehr zufrieden.

