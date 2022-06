Final Fantasy VII Remake: Was ihr schon immer (nicht) über die Frösche wissen wolltet

Square Enix füttert die Final-Fantasy-Fans auf dem japanischen Twitter-Kanal zu Final Fantasy VII Remake weiter mit Trivia und Artworks. „Save the Frogs“-Day war eigentlich am 30. April 2022, behauptet Google. In Japan feiert man aber heute den Tag des Frosches. Und da hat Final Fantasy VII Remake natürlich auch etwas zu bieten.

In Final Fantasy VII gibt es den Zustand Frosch und natürlich haben Fans darauf gewartet, wie dieser in Final Fantasy VII Remake aussieht. Square Enix hat sich dazu auch allerhand Gedanken gemacht, vor allem in Gestalt von Character-Designer Roberto Ferrari.

„Das Zeichnen dieses Sets war schwierig, weil ich wollte, dass die Spieler allein anhand der Posen erkennen können, wer wer ist. Ich fügte am Ende die Accessoires der Charaktere hinzu, um ihre Identität deutlicher zu machen“, erklärt Roberto Ferrari im Final Fantasy VII Remake Material Ultimania* zu diesen Artworks.

„In Krötengestalt und ohne ihre Accessoires sehen die Figuren auf den ersten Blick gar nicht so unterschiedlich aus, aber Barret ist tatsächlich ein bisschen größer und muskulöser als die anderen drei“, ergänzt Main Character Modeler Dai Suzuki dann noch.

„Außerdem haben wir die Pupillen von Kröten-Aertih und -Tifa in der endgültigen Version etwas vergrößert und die Farbe ihrer Augen ein wenig an ihr menschliches Aussehen angeglichen. Ich finde es toll, wie Tifas rote Handschuhe und Stiefel in ihrer Krötengestalt zu einem Teil ihrer Markierungen wurden“, so Suzuki. Mh. Ja.

Bei Twitter teilte Square Enix zusätzlich noch Artworks von Sonon Kusakabe und Yuffie Kisaragie, auf die ihr erst in Final Fantasy VII Remake Intergrade trefft. Außerdem seht ihr noch einen Screenshot aus dem Original. Da hat man nicht so viel Arbeit in die Frösche gesteckt. So, nun wisst ihr eigentlich alles, was es zu den Fröschen im Remake zu sagen gibt. Wolltet ihr es wissen?

Lust auf noch mehr Artworks und Trivia?

