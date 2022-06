Final Fantasy VII Remake: Das „HD Project“ holt aus dem Remake noch mehr heraus

Final Fantasy VII Remake ist beliebt. Aber auch bekannt für einige wirklich verwaschene Texturen. Traurige Berühmtheit erlangte die Tür zu Clouds Apartment. Die hat Square Enix selbst überarbeitet und die Änderung werbeträchtig für Final Fantasy VII Remake Intergrade genutzt.

Es gibt aber unzählige Texturen im Spiel, die so eine Sonderbehandlung auch verdient hätten. Das fand auch Altezein, der seit geraumer Zeit am „HD Project“-Mod arbeitet. Final Fantasy VII Remake – HD Project klingt ein wenig seltsam, ist aber genau das.

Der Mod nimmt sich über 20.000 Texturen aus dem Spiel zur Brust und überarbeitet sie. Nicht nur Umgebungstexturen, auch Charaktere, Gegner, Waffen und Objekte hat sich die Mod vorgenommen. In Jessies Haus sieht der gedeckte Tisch jetzt deutlich appetitlicher aus!

Nach einem Update wird der Mod morgen neu auf Nexus Mods veröffentlicht. Die vielen hochwertigen Texturen haben natürlich ihren „Preis“: Fast 60 GB bringt der Mod auf die Waage.

Der Mod-Trailer:

