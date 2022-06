Eternights verbindet Dating, Action und die Apokalypse

Bei der mitternächtlichen State of Play war auch ein ein Anime-Spiel mit am Start. Das neu enthüllte Eternights von Studio Sai kommt als Genre-Mischung „Dating-Actionspiel“ daher. Dabei lebt ihr in der Zeit der Apokalypse.

Eternights vermischt eine Liebesgeschichte mit adrenalingeladenen Kämpfen. Koste dein Leben in der Zeit der Apokalypse voll aus. Plündere Vorräte, erkunde Dungeons und… date, was das Zeug hält! Rette die Welt auf der Suche nach Liebe.

Das tönt ja nach einer doppelt komplizierten Aufgabe. Während sich die Menschen in Monster verwandeln, müsst ihr kämpfen und ein Heilmittel suchen. Zum Daten stehen fünf verrückte und liebreizende Charaktere zur Verfügung, daneben müsst ihr jedoch auch Dungeons erkunden. Wenn ihr euch besser kennenlernt, schaltet ihr neue Fähigkeiten frei.

Eure Zeit ist jedoch beschränkt und ihr müsst gut überlegen, wie ihr diese verbringen wollt. Ihr solltet also die Deadlines im Auge behalten. Die Dungeons sind voller Fallen, Rätsel und Tanzminispiele. Die animierten 2D-Zwischensequenzen passen sich den Dates an.

Eternights soll Anfang 2023 für PlayStation 4, PlayStation 5 und PCs via Steam und Epic Games Store erscheinen. Eine deutschen Umsetzung ist geplant.

Bilder und der Ankündigungstrailer

Bildmaterial: Eternights, Studio Sai