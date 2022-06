Deutsche Verkaufscharts: Mario Strikers ist hierzulande ein großer Erfolg

Letzte Woche hatte sich The Quarry die Spitzenpositionen von Sniper Elite 5 in den deutschen Verkaufscharts geschnappt und auch in der Folgewoche ist der Gruselschocker noch der dominante Titel im deutschen Handel.

Auf Xbox Series und PS4 kann The Quarry die Spitze vor LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga respektive GTA V – Premium Edition verteidigen. In den PS5-Rankings rutscht The Quarry hinter Horizon Forbidden West und Gran Turismo 7. In den Xbox-One-Charts springt ein zweiter Platz hinter GTA V – Premium Edition heraus.

Anders als in Japan ist Mario Strikers: Battle League Football hierzulande ein großer Erfolg. Strikers ist nicht nur das am meisten verkaufte Switch-Spiel in der letzten Woche, sondern laut Marktforscher GfK Entertainment abermals auch das erfolgreichste Videospiel insgesamt.

