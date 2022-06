Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles konkretisiert den DLC-Plan

Der japanische Publisher Aniplex hat den DLC-Plan zu Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles konkretisiert. Die sieben kommenden Charaktere waren schon bekannt, nun gibt es erste Veröffentlichungszeiträume.

Tengen Uzui soll bereits im Juli anstehen. Danach geht es bis im Dezember mit den restlichen sechs Kämpfern weiter:

Nezuko (Dämonenform – Fortgeschrittene Version)

Tanjirō (Vergnügungsviertel)

Zen’itsu (Vergnügungsviertel)

Inosuke (Vergnügungsviertel)

Daki

Gyūtarō

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles ist seit wenigen Tagen auch für Nintendo Switch erhältlich. Diese neue Konsolenversion enthält alle nach dem Launch hinzugefügten Inhalte anderer Plattformen. Gute Nachrichten für alle Sammler: Es gibt eine physische Launch-Edition für Nintendo Switch*.

via Gematsu, Bildmaterial: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles, Sega, Aniplex / Cyberconnect2