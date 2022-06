Das nächste Spiel von Elden-Ring-Studio FromSoftware ist in Endphase der Entwicklung

In einem neuen Interview mit der japanischen Website 4Gamer hat Elden-Ring-Director Hidetaka Miyazaki erklärt, dass ein kommendes Spiel von FromSoftware in der Endphase der Entwicklung sei. 2018 hatte Miyazaki in einem anderen Interview erklärt, dass damals mehrere Projekte in Entwicklung gewesen sind.

Das Magazin fragte Miyazaki, ob eines dieser Spiele immer noch in Arbeit sei. „Ja, das ist es. Wir befinden uns in der Endphase der Entwicklung“, antworte Hidetaka Miyazaki. 2018 hatte Miyazaki erklärt, das Studio arbeite an „dreieinhalb“ Spielen. Das halbe Spiel war der PSVR-Titel Déraciné. Ein anderer Titel hieß Sekiro, ein weiterer bekanntlich Elden Ring. Bleibt ein letztes Spiel.

Elden Ring war damals noch nicht angekündigt und Hidetaka Miyazaki sagte, die beiden unangekündigten Spiele würden gut zu FromSoftware passen. Souls-Fans sollten sich aber nicht zu viel Hoffnung machen. Gemunkelt wird derzeit, es würde sich um Armored Core 6 handeln.

So oder so, bis zur Veröffentlichung des Spiels könnte auch durchaus noch einige Zeit vergehen. Das wissen wir spätestens seit Final Fantasy XVI, das aktuell auch in der Endphase der Entwicklung ist, aber erst im Sommer 2023 erscheinen soll.

