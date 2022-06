Das nächste Dragon Age wird Dragon Age: Dreadwolf heißen. Das gaben BioWare und Electronic Arts bekannt. Okay, cool, werdet ihr sagen. Jetzt zeigt mal her! Aber das war’s tatsächlich. Bis auf die nachfolgenden Zeilen zur Erklärung des Untertitels gibt es keinerlei neue Details.

Wer ist Dreadwolf, fragt BioWare. Die wissen das natürlich am besten:

Solas, der schreckliche Wolf. Manche sagen, er könnte ein alter Elfengott sein, aber manche sagen das Gegenteil. Andere sagen, er sei ein Verräter an seinem Volk… oder ein Retter, der es nun auf Kosten eurer Welt retten will. Seine Motive sind undurchschaubar und seine Methoden manchmal fragwürdig, was ihm den Ruf eines Trickster-Gottes eingebracht hat – eines Spielers für dunkle und gefährliche Spiele.

Ein „Spektrum unendlicher Möglichkeiten“, wohin die Dinge führen, würde euch erwarten. „Aber im Mittelpunkt stehst du, wie in jedem früheren Spiel“, heißt es. Ihr müsst keine Kenntnisse von Dragon Age haben, um Dreadwolf zu spielen. Aber wenn ihr welche habt, kennt ihr ihn wohl schon.

Eure Fragen will BioWare „rechtzeitig beantworten“. In diesem Jahr erscheint Dragon Age: Dreadwolf allerdings nicht mehr. Aber noch in diesem Jahr sollen uns weitere Details erwarten.

Bildmaterial: Dragon Age, Electronic Arts, BioWare