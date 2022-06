Acquire hat ein Remaster des Dungeon-RPGs Class of Heroes 2 für PlayStation 4 und Nintendo Switch angekündigt. Bisher gibt es noch keine weiteren Informationen und kein Bildmaterial. Class of Heroes 2 ist erstmals 2009 in Japan für Sony PSP erschienen. Später gab es eine PS3-Portierung namens Class of Heroes 2G im Jahre 2010. Beide Spiele haben es nur bis nach Nordamerika geschafft.

via Gematsu, Bildmaterial: Class of Heroes 2, Acquire