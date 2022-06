Black Adam: Dwayne Johnson und sein seltsamer Auftritt beim Summer Game Fest

Was war denn das? Der Auftritt von Dwayne „The Rock“ Johnson beim Summer Game Fest ließ viele Zuschauer stirnrunzelnd zurück. Dabei haben solche Auftritte – besonders bei der E3 – natürlich Tradition.

Immer wieder kommen große Publisher auf die Idee, viel Geld in die Hand zu nehmen, um einen Prominenten (vorzugsweise aus Hollywood) auf einer Bühne zu platzieren, auf die er eigentlich nicht gehört. Das merkt man dann oft auch den Prominenten selbst an.

In seltenen Fällen geht das gut, beispielsweise bei Keanu Reaves und Cyberpunk 2077. Auch bei The Rock schien es eine ganze Weile zu passen, bis er mehrfach eine Getränkedose in die Kamera hielt.

Mit fortlaufendem Geschwafel fragte man sich dann auch, ob er von dem Auftritt so überrascht war, dass er ihn halbnackt aus dem Gym streamen musste. Aber sei’s drum.

Natürlich nahm Geoff Keighley das Ding dankend an, ein The Rock in der Show, das lässt man sich nicht entgehen. Auch wenn der Dorito Pope dafür natürlich einen Trailer zu Dwayne Johnsons neuestem Film Black Adam beim Summer Game Fest präsentieren musste. Die Grenzen verschwimmen.

Genau wie in Black Adam selbst. Im Film muss sich The Rock in Gestalt von Black Adam entscheiden, ob er Held oder lieber Bösewicht sein möchte. In der Comic-Vorlage von DC ist Black Adam der Sohn eines Pharaos und von Zauberer Shazam mit Magierfähigkeiten ausgestattet. Da kommt man schon mal auf Ideen: beispielsweise die Welt erobern. Ob der Antiheld noch die Kurve kriegt, werden wir im Film sehen.

Dann hören wir, anders als beim Summer Game Fest, Dwayne „The Rock“ Johnson natürlich auch mit seiner deutschen Stimme Ingo Albrecht von der Agentur Stimmgerecht. Die vielen Synchronsprecher für Computerspiele, Anime und Filme sind die heimlichen Helden.

Aber selten erlangen sie einen Status wie die Superstars, deren Stimme sie sind. Manfred Lehmann, der Sprecher von Bruce Willis, hat es aber geschafft. Er verdient mit seiner Bruce-Willis-Stimme auch Geld, wenn Bruce Willis gar keine Rolle spielt, beispielsweise mit Werbung im Radio.

Dwayne „The Rock“ Johnson wird von Ingo Albrecht gesprochen. Habt ihr gewusst, dass Albrecht auch Sir Sean Connery, Quentin Tarantino, Charlie Sheen und Vince Vaughn seine Stimme leiht? Beeindruckend, nicht wahr? Ihr kennt ihn aber auch aus einem Videospiel. Wenn ihr Kratos aus God of War hört, dann hört ihr auch Ingo Albrecht. Für Deathloop sprach Albrecht außerdem Colt Vahn ein.

Mit zunehmender Qualität werden professionelle Synchronsprecher auch für Games immer wichtiger. Und auch hier verschwimmen dann die Grenzen zwischen Film und Spiel – so wie beim Summer Game Fest. Black Adam läuft am 20. Oktober 2022 in den deutschen Kinos an.

Der erste Trailer zu Black Adam:

