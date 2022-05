Xbox All Access geht jetzt auch bei Saturn und Media Markt an den Start

Seit November 2020 ist Xbox All Access in den USA und Großbritannien verfügbar, im November 2021 kam es auch nach Deutschland. Zunächst ging das Programm bei Cyberport an den Start. Seit dieser Woche haben auch Media Markt und Saturn entsprechende Angebote.

Aber was ist Xbox All Access?

Kurz gesagt: Die Konsole und eine Spiele-Flatrate zum monatlichen Pauschalpreis. Am einfachsten vergleichbar mit einem Handy-Vertrag, bei dem ihr ein Handy dazubekommt. Hier bekommt ihr die Konsole und den Xbox Game Pass Ultimate inklusive EA Play und Xbox Live Gold. Mit dabei sind Age of Empires IV, Forza Horizon 5 und bald auch Halo Infinite.

Für Xbox All Access mit einer Xbox Series S bezahlt ihr 24,99 Euro pro Monat und für eine Xbox Series X genau 32,99 Euro pro Monat. Beide Verträge haben eine Laufzeit von 24 Monaten, danach könnt ihr die Konsole natürlich behalten. Weitere Kosten fallen nicht an.

Das Angebot ist eine Alternative, sicherlich auch angesichts der hohen Einstiegspreise. Für eine Xbox Series X bezahlt ihr immerhin 499 Euro, wenn ihr sie sofort besitzen wollt – und eine bekommt. Aber man möchte auch neue Käuferschichten erschließen und die Series S als Zweitkonsole attraktiv machen.

Ist es für euch attraktiv?

Bildmaterial: Saturn