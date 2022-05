The Witcher 3: CD Projekt RED gibt neuen Zeitraum für Next-Gen-Version bekannt

Im April gab CD Projekt RED bekannt, dass man die Entwicklung der Next-Gen-Version von The Witcher 3: Wild Hunt an sich gezogen hat. Die Arbeiten am Spiel fanden bis dahin beim russischen Studio Saber Interactive statt und die Zusammenarbeit stand angesichts der Ukraine-Invasion natürlich unter keinem guten Licht. Die Verschiebung: zunächst auf unbestimmte Zeit.

„Wir evaluieren derzeit den Umfang der durchzuführenden Arbeiten und müssen daher die Veröffentlichung von Q2 bis auf Weiteres verschieben“, hieß es damals. Jetzt weiß man, wo man steht. CD Projekt RED gab bekannt, dass The Witcher 3: Wild Hunt im vierten Quartal 2022 für PlayStation 5 und Xbox Series erscheinen wird.

CD Projekt RED hatte sich in Sachen Ukraine sehr früh positioniert und als einer der ersten Hersteller den digitalen und physischen Verkauf von Spielen in Russland eingestellt. Es folgten viele weitere Hersteller und schließlich auch Plattforminhaber.

Die Veröffentlichung von The Witcher 3: Wild Hunt liegt nun genau sieben Jahre zurück, aber ruhig ist es um den Hexer in letzter Zeit keineswegs geworden. Zwei Staffeln der Witcher-Serie gibt es inzwischen bei Netflix, mit The Witcher: Monster Slayer probierte man sich an einem AR-Game.

Im März hatte CD Projekt RED bekannt gegeben, dass sich ein neues The Witcher in Entwicklung befindet. Das polnische Studio kündigte ein neues Spiel an, das eine „neue Saga für das Franchise einläuten wird“. Klingt, als würde man sich nach einem neuen Protagonisten umsehen, oder was meint ihr?

Bildmaterial: The Witcher 3: Wild Hunt, CD Projekt RED