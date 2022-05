State of Play am 2. Juni: „clearly fake“ oder echter „Leak“ – hier ist unser Word-Dokument

Bald ist State of Play und einige Fans geben sich mit selbstgemachten Word-Dokumenten wieder alle Mühe, die Erwartungen hochzuhalten. Viele Medien unterstützen das, weil solche vermeintlich heiklen Informationen natürlich auch gut geklickt werden.

Also ich bin ja auch um keine gut klickbare Headline verlegen. Echt nicht. Aber schräg abfotografierte Listen von Bildschirmen? Wann waren die das letzte Mal echt? Und was ist daran eigentlich ein Leak? Ein Leak – das suggeriert schon die direkte Übersetzung – ist etwas, was sich als wahr erwiesen hat. Es ist ein Leck, da ist also etwas unbeabsichtigt durchgesickert.

Wenn Nintendo also die offizielle Website zu Mario & Rabbids: Sparks of Hope vor der Ankündigung online stellt, dann hat man das Spiel quasi selbst geleakt. Oder wenn Jason Schreier mit eigenen (vermutlich primären) Quellen verifiziert, dass ein Spiel verschoben wird. Dann ist diese Information auch geleakt.

Aber ein schräg abfotografiertes, schlecht ausgearbeitetes Word-Dokument ist natürlich kein Leak, es ist ein Fake. Bestenfalls, da muss man aber wirklich gutmütig sein, ein Gerücht. Wenn das Foto doch wenigstens von jemandem stammen würde, der sich in der Vergangenheit tatsächlich durch Leaks ausgezeichnet hätte. Aber völlig unbekannte Twitter-Accounts? Man kann ja nicht mal ohne Weiteres feststellen, wer das Bild zuerst geteilt hat.

Bei mein-mmo.de ist man trotzdem der Meinung, der „komplette Ablauf“ sei „wohl geleakt“ und bezieht sich auf einen Twitter-Account namens @Xbox_Series_XS. Der kennt sich natürlich potenziell am besten aus. Immerhin, mit einer gewissen Skepsis solle man das schon betrachten.

Auch 4Players.de ist fündig geworden und weiß, dass „erste Leaks im Umlauf“ sind. Könnten also noch weitere kommen. (Siehe unten.) Abgesehen vom falschen Vokabular ist die Liste am Ende, so schätzt mein ein, dann auch noch „recht glaubwürdig“. Alles in Stein gemeißelt, scheinbar. Der Leak zeige, „was zu welchem Zeitpunkt Erwähnung findet“. Konjunktive gibts da nicht. Als Quelle dient das gleiche Foto, aber verbreitet von einem anderen Twitter-Account: @BioDeclassified. Das gleiche Dokument gibt es übrigens nochmal bei @Sisslethecat, aber mit anderen Spielen.

Bei buffed.de hofft man, dass der (immerhin vermeintliche) „Leak“ nicht stimmt. Stimmt nicht, kann ich euch schon sagen. Die Redaktion von ingame.de weiß: „alle Spiele geleakt“. Aber eigentlich hätte der Twitter-Account „keine Kredibilität“. Na gut. Englische Medien greifen das Fake übrigens auch auf, nennen es wie GameRant.com, Metro.co.uk oder PushSquare.com aber auch „clearly fake“ oder „obviously fake“, und zwar schon in der Headline.

Es gibt auch einen „Leak“ für Souls-Fans und ein… ach egal. Zumindest können wir vortrefflich über die möglichen und unmöglichen Inhalte dieser kommenden State of Play diskutieren! Und deshalb habe ich auch einen Leak – ehm einen Fake – gemacht. Passt mal auf:

Street Fighter 6 vergessen, aber war jetzt zu faul, das nochmal zu machen.

Bildmaterial: Eigenes Foto, verifiziert und selbst geschossen.