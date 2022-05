Starfield: Weil es noch keine Spielszenen gibt, hat ein Fan welche in Unreal Engine 5 gebastelt

Starfield ist ein großes Versprechen und Bethesda-Fans dürfen große Erwartungen an das Spiel haben. Kürzlich wurde die Veröffentlichung auf 2023 verschoben und das kam nicht unerwartet. Denn bis dato hatte Bethesda noch keinerlei Spielszenen präsentiert.

Alles, was wir kennen, sind Visionen und Artworks. Basierend auf diesen Eindrücken hat ein Fan nun eine kleine Teaser-Demo zu Starfield zusammengebastelt, die Szenen „aus dem Spiel“ in Unreal Engine 5 zeigt. Diese bewegten Szenen entspringen natürlich alle der Vorstellungskraft des Machers.

„Wir sind so aufgeregt wegen Starfield, dass wir nicht anders konnten, als uns dieses kommende Spiel in Unreal vorzustellen. Werft einen Blick auf dieses großartige Bildmaterial aus verschiedenen UE5-Reels und -Projekten und stellt euch vor, wie die nächste Weltraumoper von Bethesda aussehen könnte, wenn sie endlich erscheint“, heißt es in der Videobeschreibung.

Ein Zusammenschnitt von Unreal-Engine-5-Demos, mehr oder weniger. Trotzdem: Das sieht ziemlich gut aus! Es steht zu erwarten, dass auch Starfield gut aussieht, allerdings nicht so wie im Video. Starfield wird nämlich auf der hauseigenen Creation Engine 2 basieren.

Imagining Starfield:

