Final Fantasy VII: The First Soldier feiert „Halbjubiläum“ mit Gold-Skins und Boni

Wie sagt man so schön: Man muss die Feste feiern, wie sie fallen! Das dürfte besonders in der Branche der Mobile-Games gelten. Wer weiß schon, ob ein Mobile-Game den nächsten Geburtstag erreicht? Tales of Luminaria erreichte nicht einmal den ersten.

Final Fantasy VII: The First Soldier feiert deshalb auch halbe Geburtstage. Dazu startete man jetzt das Halbjahres-Jubiläum, bei dem SpielerInnen wie immer einige Neuerungen und diverse Boni winken.

Bei verschiedenen Events könnt ihr jetzt Jubiläumsmedaillen sammeln und diese gegen feierliche Gold-Skins eintauschen. Dazu gibt es erhöhte EP-Verdienste und neue Anmeldeboni. Das Event läuft ab sofort und bis zum 20. Mai. Na dann, alles Gute zum halben Geburtstag!

The First Soldier spielt 30 Jahre vor der Hauptgeschichte

Shinra hat gerade das Soldier-Programm begonnen und die SpielerInnen trainieren jetzt in Schlachten, mit dem Ziel, dieses erfolgreich zu beenden. Hier knüpft dann das Gameplay von The First Soldier an. Natürlich müsst ihr aber nicht auf bekannte Gesichter verzichten.

