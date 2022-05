Final Fantasy VII Remake: Zum Kodomo no Hi gibt es Einblicke in Clouds Kindheit

Japan feiert heute Kodomo no Hi. An diesem Feiertag, der während der Golden Week gefeiert wird, lässt man Kinder hochleben. Man möchte ihre Persönlichkeit respektieren und ihre Freude feiern. Auch Square Enix macht mit und nutzt die Gelegenheit, mal wieder neue Artworks zu Final Fantasy VII Remake zu veröffentlichen.

Wie ihr vielleicht wisst, ist Cloud in diesen Rückblick-Szenen 14 Jahre alt. Im Final Fantasy VII Remake Material Ultimania* verrät Designer Roberto Ferrari, dass man ursprünglich sogar verschiedene Outfits für den jungen Cloud geplant hatte.

„Ursprünglich wollten wir für jeden Flashback ein anderes Outfit verwenden, aber am Ende haben wir es auf dieses eine reduziert“, erklärt Roberto Ferrari. Main Character Modeler Dai Suzuki fügt hinzu: „Da Cloud in diesem Alter noch nicht mit Mako in Berührung gekommen war, mussten wir seinen Augen eine andere Farbe geben als dem erwachsenen Modell im Spiel.“

Na, ist euch das aufgefallen?

Ein weiterer bekannter Charakter, der in Flashbacks vorkommt, ist natürlich Tifa. Die Szene am Wasserturm kennt jeder. Wenn ihr mehr über Tifas Kindheit erfahren möchtet, dann gibt es bald sogar ein Buch für euch.

Square Enix Books hat kürzlich die Lokalisierung von Final Fantasy VII Remake: Traces of Two Pasts* bekannt gegeben. Der Roman aus der Feder von Kazushige Nojima erzählt in zwei Teilen die Vergangenheit und Kindheit von Tifa Lockhart und Aerith Gainsborough.

