Emberstoria Overwrite: Square Enix registriert eine neue Marke

Square Enix hat sich mit „Emberstoria Overwrite“ ein neues Trademark in Japan gesichert. Wie immer ist völlig unklar, um was es sich dabei handelt. Ein unangekündigtes Spiel bietet sich – ebenfalls wie immer – als Tipp an.

Die Pläne scheinen jedenfalls diesmal recht konkret zu sein, denn die beiden Domains emberstoria.com und emberstoria.net hat man sich ebenfalls bereits gesichert. Aktiv sind diese jedoch noch nicht.

Diese Marken sicherte sich Square Enix in den letzten Wochen

Zuletzt tauchte auch ein Trademark zu Tactics Ogre: Reborn auf. Auch hier gibt es noch keine offizielle Ankündigung, obwohl das doch schon recht eindeutig klingt. Ein weiteres frisches Trademark ist Lenneth, was natürlich zu Valkyrie Profile: Lenneth gehört. Neue Pläne zum Spiel gibt es offiziell aber noch nicht. Und was hat es wohl mit Relic Strike auf sich?

via Gematsu, Bildmaterial: Square Enix