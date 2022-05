Das Tropen-Abenteuer Tchia ist das nächste Spiel, das auf 2023 verschoben wird

Mit Tchia sollte uns in diesem Jahr eigentlich ein friedlich anmutendes Open-World-Abenteuer in den Tropen erwarten, doch daraus wird leider nichts. Wie das Entwicklerstudio Awaceb auf Twitter berichtet, wird Tchia nicht mehr wie ursprünglich geplant im Jahr 2022 erscheinen. Damit reiht sich das Spiel in eine Riege von Titeln wie Starfield oder The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 ein.

Veröffentlichung erst 2023

In einem kurzen Update zum Entwicklungsstatus von Tchia schreibt Awaceb, dass das Spiel auf Anfang 2023 verschoben wurde. Dann erscheint der Titel für PS4, PS5 und PC via Epic Games Store. Als Grund nannte das Team, dass trotz der drei Jahre Entwicklungszeit, die in dem Spiel bereits stecken, noch mehr Zeit nötig sei.

Das zusätzliche Jahr soll genutzt werden, um dem Titel den letzten Feinschliff zu verleihen und jedes noch so kleine Detail weiter zu verfeinern. Durch diese Details soll Tchia zu einem ganz besonderen Erlebnis werden.

In Tchia könnt ihr alles sein

Das Besondere an Protagonistin Tchia ist, dass sie von allen möglichen Objekten und Tieren Besitz ergreifen kann. So kann sie als Autoreifen über die Insel rollen oder als Krabbe ihren Weg durch die Sandstrände der Insel schlagen. Doch auch in Tchias Haut ist es möglich, die Insel durch klettern, schwimmen oder gleiten zu erkunden.

Die Insel ist an die reale Inselgruppe Neukaledonien angelehnt. Wie für eine tropische Insel typisch, könnt ihr die Ukulele spielen. Wollt ihr ein Lied spielen, so erscheint ein Rad mit den unterschiedlichen Noten. Während der Story könnt ihr unterschiedliche Melodien freischalten, die beim Spielen bestimmte Effekte in der Open World bewirken können.

Ein aktueller Gameplay-Trailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Tchia, awaceb