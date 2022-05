Das Anime-Mecha-RPG Wolfstride erscheint bald auch für Nintendo Switch

Publisher Raw Fury und das brasilianische Indie-Kollektiv OTA IMON Studios haben eine Veröffentlichung von Wolfstride für Nintendo Switch angekündigt. Das Anime-Mecha-RPG ist im Dezember ursprünglich für PC-Steam erschienen. Die Switch-Version erscheint bereits am 10. Mai 2022.

Das taktische Rollenspiel zeigt sich in einer Schwarz-Weiß-Grafik. Drei ehemalige Komplizen sind an einem Wendepunkt in ihrem Leben angekommen. Als sie auf den schrottreifen Mecha Cowboy treffen, schließen sie sich wieder zusammen, um am elitärsten Mecha-Wettbewerb des Planeten teilzunehmen. Dem Ultimate Golden God Tournament. Ja, das klingt auch ziemlich elitär.

Nutzt die Fähigkeiten des Trios, um in den rundenbasierten Kämpfen gegen andere Mecha-Gegner zu bestehen. Nebenbei setzt ihr euch mit bitteren Entscheidungen aus eurer Vergangenheit auseinander.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Wolfstride, Raw Fury, OTA IMON Studios