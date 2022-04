Xenoblade Chronicles 3: Neue Details und Screenshots zu Ouroboros, Nopon und mehr

Nach der gestrigen Ankündigung zum Veröffentlichungstermin von Xenoblade Chronicles 3 hat Nintendo die offizielle Website einem Update unterzogen und in sozialen Medien weitere Einblicke gegeben.

Die Welt von Aionios sowie die zwei verfeindeten Nationen Keves und Agnus hatte man uns schon zur ursprünglichen Ankündigung präsentiert. Ebenso die sechs Charaktere, angeführt von Mio und Noah.

„Auf in den Kampf“ heißt nun der neue Abschnitt auf der offiziellen Website. „Wie in vergangenen Xenoblade-Chronicles-Spielen beginnen Kämpfe damit, dass du Gegnern in der Oberwelt direkt begegnest“, erklärt Nintendo.

Nutze die Stärken der sechs Charaktere in deiner Gruppe zu deinem Vorteil. Berücksichtige dabei, wo sie im Vergleich zum Gegner stehen. Die Charaktere, mit denen du auf deiner Reise Freundschaft schließt, können dir ebenfalls im Kampf zur Seite stehen und damit deine strategischen Möglichkeiten erweitern.

Die Klassen eurer Gefährten könnt ihr während eures Abenteuers in Aionios verändern und sie den aktuellen Herausforderungen anpassen. Neu ist eine Transformation zu riesigen Ouroboros. Unter bestimmten Voraussetzungen ist es möglich, Noah und Mio, Lanz und Sena oder Eunie und Taion in diese neue Form zu verwandeln und den Kampf entscheidend zu prägen.

Dazu gibt es jetzt auch noch einige neue Screenshots und Nintendo weist darauf hin, dass auch die Gefahr einer Überhitzung besteht. Man sollte die Kräfte also mit Bedacht einsetzen! Auf den folgenden Screenshots seht ihr die Fusion von Mio und Noah sowie eine Überhitzung!

In der Xenoblade Note Vol. 1, die bislang leider nur auf Japanisch vorliegt, gibt es noch viele weitere neue Screenshots und Informationen. Dort erfahren wir zum Beispiel, dass es auch Gast-Charaktere im Laufe des Abenteuers geben wird, die auch an eurer Seite kämpfen werden.

Darunter Riku und Manana! Riku ist ein Nopon in den Diensten der Keves-Armee und natürlich für die Mechanik zuständig. Manana hingegen gehört der Agnus-Armee an und ist (auch natürlich) für das Kochen zuständig.

Der Artikel stellt euch auch die weiteren Charaktere vor, die wir im gestrigen neuen Trailer erstmals sehen durften. Darunter Ethel, die Dame mit dem leuchtenden roten Auge. Sie ist militärische Leiterin von Kolonie 4 in Keves.

Das „Ding“, das die Charaktere im Trailer auch nur so nennen, hat übrigens noch keinen Namen. Der erste Report stellt es als mysteriösen Riesen vor, der plötzlich vor Noah und Mio auftaucht und sie mit seiner Macht überrollt. Besucht die Xenoblade Note Vol. 1 für weitere Bilder!

Bildmaterial: Xenoblade Chronicles 3, Nintendo, Monolith Soft