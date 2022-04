The King of Fighters XV: Omega Rugal ist jetzt kostenlos für Fans verfügbar

Das im Februar veröffentlichte The King of Fighters XV hat in dieser Woche einen kostenlosen DLC spendiert bekommen. Damit kehrt einer der ersten Bosse der Serie als spielbarer Charakter zurück: Omega Rugal. Mit „Boss Challenge“ gibt es außerdem einen neuen Spielmodus.

Rugal hatte seinen ersten Auftritt als Endgegner in The King of Fighters ’95 und kehrt nun in KOF XV zurück. Dieser tödliche Waffenhändler hat einst den weltweiten Schwarzmarkt regiert und sich nie davor gescheut, seine Klauen in alle Kämpfer zu schlagen, die es gewagt hatten, ihn herauszufordern. Durch die Kraft von Orochi ist er wieder zum Leben erweckt worden, bis eine Gruppe an starken Kämpfern seine Herrschaft beendete. Dank des Einflusses von Verse ist er jetzt wieder zurück im Reich der Sterblichen und bereit, Rache zu üben.

Im Modus „Boss Challenge“ können sich SpielerInnen der Omega-Rugal-CPU stellen und erhalten Zugriff auf Inhalte wie seine besondere Ω-Rüstung, einen neuen Schauplatz und neue Musik.

Neben Omega Rugal gibt es natürlich auch einen Season-Pass, der insgesamt zwölf neue Charaktere bringen wird. Team Garou ist bereits erschienen. Drei weitere Teams folgen.

Der Trailer dazu:

Bildmaterial: The King of Fighters XV, SNK Corporation, Koch Media