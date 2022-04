Sonic the Hedgehog 2 ist der neue König der Videospiel-Verfilmungen

Sonic the Hedgehog 2 hat am Startwochenende weltweit über 108 Millionen US-Dollar eingespielt und übertraf dabei nicht nur seinen Vorgänger, sondern ist damit auch die am stärksten gestartete Videospiel-Verfilmung bis dato.

Die Kino-Branche feiert das auch als Erfolg, weil man es als Beweis nimmt, dass Familien wieder die Kinos besuchen. Das Ergebnis der ersten Tage liegt auch über den Erwartungen von Analysten, wie Axios berichtet.

Videospiele werden nicht nur auf der TV-Mattscheibe, sondern auch auf der großen Kinoleinwand populärer. Nach Uncharted darf man gespannt sein, wie die neue Verfilmung von Super Mario Bros. schlägt, die für 2022 geplant ist.

Sonic the Hedgehog spielte am Ende über 320 Millionen US-Dollar in den Kinos ein. Mal sehen, ob der zweite Teil auch diese Marke noch knacken wird. Der Start war jedenfalls vielversprechend.

Sonic the Hedgehog 2 stammt von den Filmemachern von The Fast and the Furious und Deadpool. In den Hauptrollen sind James Marsden, Ben Schwartz als Stimme von Sonic, Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Adam Pally und Jim Carrey zu sehen, die neben den Neuzugängen Shemar Moore, Idris Elba als Stimme von Knuckles und Colleen O’Shaughnessey als Stimme von Tails zurückkehren.

Filmtrailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Sonic the Hedgehog 2, Sega, Paramount Pictures