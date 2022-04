Medienbericht: Sega entwickelt Reboots zu Jet Set Radio und Crazy Taxi mit großem Budget

Heute wartet Bloomberg in Person von Takashi Mochizuki mit einem interessanten Artikel auf. Demnach befinden sich bei Sega Reboots zu Jet Set Radio und Crazy Taxi in Entwicklung – und dies mit großem Budget. Damit wolle man gar in die Sphären von Fortnite vordringen. Das klingt tatsächlich ein wenig verrückt. Die Aussagen stammen laut Mochizuki von Leuten, welche mit den Plänen vertraut sind.

Crazy Taxi soll in zwei bis drei Jahren erscheinen und sich seit über einem Jahr in Entwicklung befinden. Jet Set Radio und Crazy Taxi sollen Teil der neuen „Super Game“-Strategie sein. Ebenfalls legte Sega vor einem Jahr offiziell Pläne vor, was man mit alten und ungenutzten Marken machen könnte: Remaster, Reboots und Remakes. Im Geschäftsbericht waren bei den ungenutzten IPs Crazy Taxi und Jet Set Radio die erstgenannten Marken. Spannend.

Teil der „Super Game“-Strategie soll es übrigens sein, fortlaufende Einnahmen zu generieren und Online-Communitys um die Marken aufzubauen. Daher wohl der Fortnite-Vergleich.

Sega spannt bekanntlich auch mit Microsoft zusammen, um in einer strategischen Partnerschaft Aspekte wie „Global“, „Online“, Community“ und „IP-Nutzung“ voranzutreiben. Konkret geht es hier um die Azure-Plattform, eine Cloud-Lösung. Explizit nicht geht es um Exklusivspiele.

Werden Jet Set Radio und Crazy Taxi also tatsächlich bald als große Online-Games wiedergeboren? Die Puzzleteile scheinen zu passen.

