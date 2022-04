Launch von Oddworld: Soulstorm bei PlayStation Plus war „verheerend“, sagt der Entwickler

Viele Fans fragen sich, ob sich die Sache mit dem Xbox Game Pass für Entwickler wirklich so sehr lohnt. Das haben besonders Indie-Studios schon oft bestätigt – den Gratis-Start im Game Pass lassen sich die Studios natürlich vergolden. Auch bei AAA-Entwicklungen gab es positive Auswirkungen, wie Square Enix beispielsweise bei Outriders bestätigte.

Sony probierte es bei PlayStation Plus hin und wieder auch mit Games zum Launch, ein solches Beispiel war Oddworld: Soulstorm, das zur Veröffentlichung bereits im Abo-Dienst von PlayStation verfügbar war. Entwickler Lorne Lanning bezeichnete diese Entscheidung rückblickend nun aber als „verheerend“ für die Verkaufszahlen.

Dem Xbox Expansion Podcast (via VGC) sagte Lorne Lanning, man habe während der Zeit bei PlayStation Plus etwa 50.000 bis 100.000 Downloads erwartet. Stattdessen haben sich vier Millionen PS-Plus-NutzerInnen das Spiel gratis gesichert. Laning glaubt, dass dem Studio durch die unerwartete Popularität bei PlayStation Plus auch potenzielle spätere Verkäufe zunichtegemacht worden.

PlayStation Plus sei ein „zweischneidiges Schwert“, so Lanning. Aber man benötigte das Geld aus dem Deal auch, „um das Projekt fertigzustellen“. Oddworld: Soulstorm ging zudem nur für PS5 bei PS Plus an den Start. Man zögerte zwar, aber dachte, man hätte einen guten Deal gemacht, weil es im Januar 2021 ohnehin wenig PS5-Konsolen gab.

Da hat man sich offensichtlich verrechnet, auch die Verschiebung des Spiels auf April tat dann noch ihr Übriges. Dass es auch besser laufen kann, bewies Fall Guys, das nach seinem viralen Erfolg bei Steam weitere sieben Millionen Mal gekauft wurde, wie VGC berichtet.

