Kingdom Hearts IV: Nomura verrät neue Details über Quadratum, Soras Optik und den Erzähler

In der Woche nach einer großen Ankündigung wie Kingdom Hearts IV stehen die Entwickler oft der heimischen Presse Rede und Antwort. Im Falle von Kingdom Hearts IV ist das Tetsuya Nomura, der natürlich der großen Famitsu einige Fragen beantwortete.

Die Famitsu war zunächst an Quadratum interessiert, der Welt, in der Kingdom Hearts IV spielt. Wir sehen im Trailer auch eine Gegend, die wie Shibuya aussieht. Nomura sagte aber, es sei keine Welt, die wir kennen und zugleich erteilte er Spekulationen eine Abfuhr, diese Welt sei mit The World Ends With You irgendwie verbunden. Nomura sieht sich auch veranlasst, eine Verbindung zu Stranger of Paradise zu verneinen.

Shibuya und Aoyama

Shibuya ist allerdings Teil von Quadratum, ebenso wie Aoyama. In diesem Stadtteil liegt auch das Appartement, in dem Sora im Trailer auf einer Couch erwacht. „Dieser Raum wird zu Beginn des Spiels als Basis dienen“, erklärt Nomura.

Auf die Frage, wie Quadratum als alternative Welt funktioniert, antwortete Nomura: „Aus jeder unserer Perspektiven ändern sich unsere Wahrnehmungen.“ Aus Soras Sicht sei Quadratum eine Unterwelt, eine fiktive Welt, die sich von der Realität unterscheidet.

Realität aus Perspektiven

„Aber aus der Sicht der Bewohner auf der Quadratum-Seite ist die Welt von Quadratum die Realität, und die Welt, in der Sora und die anderen waren, ist die andere Seite, die fiktive Welt.“ Das Thema dieses Projekts solle der „Kontrast zwischen denen sein, die sich in so unterschiedlichen Positionen“ befänden. Interessant – und natürlich auch ziemlich kryptisch.

Die Famitsu befragte Nomura auch zu der kurzen Szene, in der Goofy und Donald auf der Suche nach Sora sind. „Donald und Goofy suchen nach Hinweisen auf Sora in der Originalwelt“, erklärt er. Er deutet außerdem an, dass Soras realistische Optik an der Welt von Quadratum liegt und sich dies in anderen Welten ändern könnte: „Alle realen Szenen vor der Titelanzeige [im Trailer] sind Quadratum-Segmente und Sora wird realistisch aussehen, aber wenn er in die ursprüngliche Welt zurückkehren kann, wird er mit Shadern wie Donald und Goofy aussehen.“

Der Erzähler

Eine besondere Bedeutung kommt wohl auch dem Erzähler aus dem Trailer zu. Die Famitsu hat bemerkt, dass es derselbe Synchronsprecher ist, der auch den Trailer zu Missing Link kommentiert hat. Nomura bejaht das und merkt an, dass es zwar die gleiche Person ist, er aber seine Stimme etwas verstellen sollte. Offenbar wird es für Kingdom Hearts IV eine wichtige Person: „Diese Figur ist in der gesamten Serie präsent, aber es ist das erste Mal, dass sie synchronisiert wird“, sagt Nomura.

