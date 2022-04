Kingdom Hearts IV: Fans lösen absurdes Rätsel und finden die geheime Botschaft

Beim Kingdom Hearts 20th Anniversary Event in Japan wurde vor einigen Tagen nicht nur Kingdom Hearts IV angekündigt. Es gab auch eine Sora-Statue, der eine relativ belanglose Nachricht umgehangen war, auf die zwischen den Text auch ein kryptisches „X“ gedruckt war.

Nomura räumte in dieser Woche in einem Interview ein, dass es sich um eine „versteckte Botschaft“ handeln würde und das „X“ ist der Hinweis dazu. Viele Fans, die das Event besucht haben, hätten das erkannt, aber niemand hätte die Antwort bisher gefunden.

Das änderte sich in der vergangenen Nacht. Fans haben die geheime Botschaft entschlüsselt. Zunächst musste man die Nachricht bis zum „X“ in Hiragana schreiben. Der Rest ist absurd kompliziert und es ist kaum zu fassen, dass jemand das herausgefunden hat. Bei KH13.com findet ihr die Herangehensweise, nachfolgend nur noch die Lösung. Man muss das „X“ über den Hiragana-Text legen und bekommt dann folgende Zeile:

Be aware – the real identity of the voice is Sigurd.