Guilty Gear -Strive- liefert nächste Woche die letzten Inhalte von Season Pass 1

Nach der Veröffentlichung der neuen Charaktere Goldlewis Dickinson, Jack-O’, Happy Chaos, Baiken und Testament hat Arc System Works nun noch die letzten Inhalte aus dem Season Pass 1 datiert. Dabei handelt es sich um „Another Story“, darauf habt ihr ab dem 29. April Zugriff.

Eine andere Geschichte

In „Another Story“ soll euch eine neue Perspektive geboten werden. Dabei treten Charaktere wie Ramlethal, May und Baiken auf, welche in der Hauptgeschichte nicht vorkamen. Eine Schlüsselrolle nimmt Delilah ein.

Weitere neue Inhalte sind bereits angekündigt mit Season 2. Neben vier Charakteren will man damit auch Cross-Play über alle Plattformen hinweg einführen.

Guilty Gear -Strive- ist physisch für PlayStation 4 und PS5* und PC-Steam erhältlich. Digital gibt es auch weiterhin die Ultimate und Deluxe Edition für die Sony-Plattformen. Die Deluxe Edition enthält den Season Pass 1 sowie eine spezielle Farbe für Sol Badguy und Ky Kiske.

Die Ultimate Edition enthält zusätzlich zu den Inhalten der Deluxe Edition einen Soundtrack, ein Artbook und weitere Sonderfarben. Bisher hat sich das Spiel über eine halbe Million Mal verkauft. Unseren Test findet ihr hier.

via Gematsu, Bildmaterial: Guilty Gear -Strive-, Bandai Namco, Arc System Works