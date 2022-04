Fire Emblem Warriors: Three Hopes stellt mysteriöse Söldnerin im neuen Trailer vor

Nach der Ankündigung bei Nintendo Direct im Februar hat Nintendo heute den ersten neuen Trailer zu Fire Emblem Warriors: Three Hopes veröffentlicht, das schon am 24. Juni 2022 erscheint.

Das Video führt euch grob in die Handlung ein und stellt den neuen Protagonisten Shez vor. Shez kann auch eine Frau sein, das liegt ganz an euch. Ebenso ergeht es eurem Gegenspieler, wie das Ende des Trailers zeigt. Der dürfte euch ohnehin überraschen…

Die Anführer der drei Mächte werden euch ebenfalls präsentiert, ebenso wie weitere bekannte Charaktere – und eine mysteriöse Söldnerin. Dazu gibt es auch einige neue Gameplay-Szenen.

Das erste Fire Emblem Warriors bediente sich bei seiner Story und seinen Figuren am kompletten Franchise. Der neue Ableger basiert hingegen auf dem Universum von Fire Emblem: Three Houses. Die Limited Edition soll zeitgleich am 24. Juni 2022 in Japan und Europa erscheinen. Ihr könnt diese vorbestellen.

Der neue Trailer:

