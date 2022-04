Final Fantasy VII Remake: Square Enix eröffnet virtuelles Museum zum Geburtstag

Nicht nur Final Fantasy VII feierte kürzlich Geburtstag. Auch das Final Fantasy VII Remake wurde am Wochenende schon wieder zwei Jahre alt. Zum 25. Geburtstag von Final Fantasy VII hat Square Enix jetzt ein virtuelles Museum eröffnet.

Besucht das Museum und klickt auf die Eingangstür, um es zu betreten. Im Inneren erwarten euch 40 Kunstwerke in vier Räumen. Ihr bewegt euch automatisch an den Kunstwerken vorbei und wenn ihr auf eines der Bilder klickt, haltet ihr inne und könnt es euch in Ruhe ansehen und einen „Like“ verteilen.

Der Clou: Es handelt sich um Fan-Artworks. Zuvor waren diese unter dem Hashtag #ffvii25th_illust bei Twitter von Fans geteilt worden. Dort findet ihr also noch mehr! Sicherlich habt ihr eine Sammlung an offiziellen Artworks aus dem Original und dem Remake erwartet, aber das ist nicht der Fall. Die Fan-Artworks können aber auch begeistern.

Vor allem sind natürlich die Fans begeistert, deren Artwork es in das virtuelle Museum geschafft hat. Das fünfte Artwork in Raum A ist beispielsweise von @o_o0hse, der sich bei Twitter entsprechen begeistert zeigt. Auch unter dem japanischen Ankündigungstweet könnt ihr einige der Künstler finden.

Wenn ihr euch lieber offizielle Artworks ansehen wollt, dann ist der Final Fantasy VII Remake Material Ultimania* ganz bestimmt etwas für euch. Von Zeit zu Zeit teilt Square Enix auch einige Artworks aus diesem Buch mit den Fans, zuletzt zeigte man beispielsweise die Toiletten im Shinra-Hauptquartier und Artworks zum Musical LOVELESS.

via Square Enix, Bildmaterial: Square Enix