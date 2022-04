Final Fantasy VII Remake: Erfahrt mehr über die Infrastruktur der Mako-Versorgung in Midgar

Square Enix überbrückt die Zeit bis zur Fortsetzung von Final Fantasy VII Remake auf dem japanischen Twitter-Account mit schönen Artworks und interessanter Trivia. Diesmal geht es um Mako-Energie.

Im ursprünglichen Final Fantasy VII hat man in Midgar recht wenig davon erfahren, was Mako eigentlich ist und welche Rolle es spielt. Auch visuell war Mako kaum präsent. Im Final Fantasy VII Remake wollte man das ändern.

Eines der Schlüsselobjekte dazu ist der Mako-Zylinder, auf den ihr immer wieder trefft. Er soll visualisieren, wie wichtig die Versorgung mit Mako-Energie für die Aufrechterhaltung des Lebens ist. Wenn man das aus einer ausschließlich Energie-politischen Perspektive sehen möchte.

„Wir haben uns dieses Design ausgedacht, um zu zeigen, wie sehr die Menschen in Midgar auf die Mako-Energie angewiesen sind. Ich hoffe, es hat geholfen, ein lebendigeres Bild ihres täglichen Lebens zu zeichnen“, erklärt Mizushi Sugawara dazu im Final Fantasy VII Remake Material Ultimania*.

Die Mako-Zylinder sind eine einfache und gängige Methode, um Mako-Energie dorthin zu bringen, wo sie gebraucht wird. Sie erinnern an Gasflaschen und erfüllen natürlich einen ähnlichen Zweck. Besonders in Gebieten, in denen keine direkte Verbindung mit dem Reaktornetzwerk möglich ist, sieht man viele Mako-Zylinder.

Anders als unsere herkömmlichen Gasflaschen haben Mako-Zylinder noch eine Anzeige, wodurch der Füllstand des Zylinders ersichtlich wird. Erlischt sie, ist der Mako-Zylinder leer. Mit einem Schlauch lässt sich die Mako-Energie ins Hausnetz übertragen.

Lust auf noch mehr Artworks und Trivia? Bisher behandelte Square Enix unter anderem die Toiletten im Shinra-Hauptquartier, den Geschmack von Chocobo-Popcorn und die Kosten eines Tickets für LOVELESS. Auch einem legendären Boss widmete man sich schon, ebenso wie Tifa und ihrer Shorts.

