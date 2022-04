Final Fantasy VII Remake: Einblicke zum Madame M’s Massage-Salon und dem Materia-Shop

Square Enix überbrückt die Zeit bis zur Fortsetzung von Final Fantasy VII Remake auf dem japanischen Twitter-Account mit schönen Artworks und interessanter Trivia. Diesmal geht es um den Materia-Shop im Wallmarkt!

Square Enix präsentiert zwei Artworks des Materia-Shops aus der Entstehung des Spiels, dazu einen Ingame-Screenshot aus dem Remake und ein Screenshot des Materia-Shops aus dem Original.

Die Artworks zeigen eine gemütliche Atmosphäre mit Kerzen, warmen Licht und vielen Töpfen. Statt einem Verkaufstresen gibt es eine Matte, auf der die Kasse steht. Auch einen Fernseher gibt es, der im Spiel letztlich noch ein wenig prominenter platziert wurde.

Alles ziemlich nah am Original, oder? Das trifft vor allem auch auf den lässigen Verkäufer zu. Man hat den Eindruck, als gibt es hier nicht nur Materia. Der Verkäufer liegt betont gechillt auf seiner Matte und bietet seine Waren zum Verkauf an.

Im Final Fantasy VII Remake Material Ultimania* kommentiert Co-Director Motomu Toriyama dazu persönlich: „Der Besitzer des Materia-Ladens sieht irgendwie cool aus, wenn er auf der Seite herumliegt. Es macht seinen Charakter unverwechselbar.“

Toriyama und die Entwickler kommentiere im Final Fantasy VII Remake Material Ultimania* übrigens auch noch weitere Gebäude und Shops aus dem Wallmarkt. Zu Madame M’s Massage-Salon erfahren wir beispielsweise von Enviroment Artist Mizushi Sugawara, dass die japanischen Zeichen am Eingang zweideutig sind.

„Der japanische Name des Ladens hat zwei Bedeutungen: ‚mit den Händen massieren‘ und ‚die Hände zum Dank oder zur Entschuldigung falten'“, erklärt Sugawara. Auch die Boutique, den Item-Shop und die Bar schauen sich die Macher im Buch retrospektiv an.

Lust auf noch mehr Artworks und Trivia? Bisher behandelte Square Enix unter anderem die Toiletten im Shinra-Hauptquartier, den Geschmack von Chocobo-Popcorn und die Kosten eines Tickets für LOVELESS. Auch einem legendären Boss widmete man sich schon, ebenso wie Tifa und ihrer Shorts. Zuletzt gab es einen Blick auf die Mako-Versorgung in entlegenen Gebieten.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO