Elden Ring: Weil viele Befleckte das Tutorial verpasst haben, wurde jetzt nachgebessert

War euer Einstieg in Elden Ring ein bisschen zäh, weil ihr gar nicht wusstet, wie ihr eure Spielfigur steuert? Dann habt ihr vielleicht, wie einige andere, aus Versehen das Tutorial übersprungen.

In der Höhle des Wissens lernt ihr die Grundlagen des Spiels, aber eben nur, wenn ihr euch auch in das Loch zu Beginn fallen lasst. Wählt ihr den Weg zur Tür, dann steht ihr plötzlich in der Spielwelt. Ohne zu wissen, wie ihr grundlegende Spielmechaniken anwendet. Könnte ja sein – niemand hat gesagt, Elden Ring ist leicht.

Weil das offensichtlich einigen SpielerInnen passiert ist – und ich kenne einen ziemlich gut – hat FromSoftware hier mit dem gestern veröffentlichten Patch 1.04 etwas nachgebessert. Wie Automaton berichtet, gibt es jetzt ein neues Pop-Up-Fenster mit einem eindeutigen Hinweis, damit SpielerInnen das Tutorial nicht versehentlich verpassen.

Zwar weist ein NPC am Loch auf selbiges hin, aber möglicherweise hält man es ja auch für keine gute Idee, schon so früh im Spiel ins Ungewisse zu springen. Wer sich nicht traut oder schlicht nicht mit dem NPC spricht, geht möglicherweise leer aus.

Bildmaterial: Elden Ring, Bandai Namco, FromSoftware