Zero Escape: The Nonary Games startet heute im Xbox Game Pass

Heute erhält der Xbox Game Pass einen namhaften Neuzugang: Zero Escape: The Nonary Games von Spike Chunsoft. Das ist insofern speziell, weil die Spiele-Sammlung bisher nicht für Xbox und Windows 10 verfügbar war.

In Zero Escape: The Nonary Games enthalten ist Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors sowie das Sequel Virtue’s Last Reward. Damit könnt ihr euch gleich doppelt in ein tödliches Spiel stürzen. Jeweils neun Personen werden entführt und kämpfen gezwungenermaßen ums Überleben. Dies alles wird vom mysteriösen Zero organisiert.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Zero Escape: The Nonary Games, Spike Chunsoft