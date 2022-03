Whalefall: Hybrid aus Taktik-RPG und Visual Novel buhlt bei Kickstarter um eure Gunst

Beim gestrigen Xbox@ID Showcase hatte Whalefall einen ersten Auftritt. Der Hybrid aus rundenbasiertem RPG und Visual Novel buhlt derzeit bei Kickstarter um eure Gunst. Von den etwa 50.000 benötigten US-Dollar sind zur Stunde allerdings erst gut 5.000 US-Dollar zusammengekommen.

Whalefall spielt in der Welt von Osfeld. Einmal in jedem Jahrhundert findet das Leben eines Wals ein natürliches Ende. Sie fallen anmutig zu Boden in den Baleen Wastes, wo bald ein Konflikt um ihre wertvollen Überreste entbrennt. Dieses Mal hat die Steinschild-Legion die Sache selbst in die Hand genommen und einen Skywhale abgeschossen, was Osfeld ins Chaos stürzt.