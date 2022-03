Ukraine: Auch PlayStation stoppt digitalen Verkauf und Lieferungen nach Russland

Auch Sony hat nun einen Verkaufsstopp für digitale Waren in Russland veranlasst. Zudem werden Warenlieferungen nach Russland bis auf Weiteres eingestellt. Nachdem bereits Gran Turismo 7 nicht in den Verkauf gegangen ist, zieht man inzwischen also alle Register.

Damit gehen die drei Konsolenhersteller jetzt Gleichschritt. Microsoft hatte bereits vor etwa einer Woche den Verkauf aller neuen Produkte und Dienstleistungen ausgesetzt. Von Nintendo wurde heute bekannt, dass man den Verkauf von Software und Hardware einstellt.

„Sony Interactive Entertainment schließt sich der weltweiten Gemeinschaft an und ruft zum Frieden in der Ukraine auf“, schreibt Sony in einer Erklärung. „Wir haben alle Software- und Hardware-Lieferungen, den Start von Gran Turismo 7 und den Betrieb des PlayStation Store in Russland ausgesetzt“, heißt es in einem Statement gegenüber TheVerge.

Gestern hatte Nintendo bekannt gegeben, aufgrund „aktueller Ereignisse“ die geplante Veröffentlichung von Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp auf unbestimmte Zeit zu verschieben.

via Eurogamer, Bildmaterial: Flagge der Ukraine