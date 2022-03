Trek to Yomi: Neuer Story-Trailer führt euch in das Action-Adventure ein

Trek to Yomi erinnert ein bisschen an Sifu und das kann für Trek to Yomi wohl nur gut sein, aber an und für sich wurde der Side-Scroller natürlich schon vor langer Zeit angekündigt. Bei State of Play bekam das Spiel einen neuen Trailer.

Ein junger Schwertkämpfer schwor seinem sterbenden Meister seine Stadt und die Menschen, die er liebt gegen alle Gefahren zu schützen. Im Angesicht einer Tragödie und immer noch an seine Pflicht gebunden muss der einsame Samurai eine Reise jenseits von Leben und Tod antreten und sich auf seinem weiteren Pfad sich selbst stellen.

Geduld und Timing sind der Schlüssel zum erfolgreichen Kampf. Die Stärke des Gegners wird gegen ihn verwendet, indem geschickte Manöver eingesetzt werden, um ihn aus dem Gleichgewicht zu bringen und dann einen tödlichen Schlag zu landen.

Filmische Vorbilder der 60er- und 70er-Jahre

Trek to Yomi ist ganz klassisch und getreu den großen filmischen Vorbildern in schwarz-weiß gehalten und hinterlässt somit bereits einen äußerst filmischen Eindruck und versprüht dabei das Flair der alten Samurai-Filme der 60er- und 70er-Jahre. Der Titel soll zudem ausgefeilte Kampfmechaniken, eine mythische und geheimnisvolle Story und einen atmosphärischen Soundtrack bieten.

Trek to Yomi erscheint im Frühjahr 2022 für PlayStation, Xbox und PC-Steam und zum Start auch im Xbox Game Pass. Eine Handelsversion ist bislang nicht angekündigt.

Neuer Story-Trailer:

