The House of the Dead: Remake erscheint auch physisch für Nintendo Switch

The House of the Dead: Remake wird auch physisch erscheinen. Das geht als Händlerlistings hervor, wie Amazon es unter anderem schon führt. Demnach wird es für Nintendo Switch eine „Limidead Edition“ geben, die neben dem Spiel auch einige Boni beinhaltet.

Der legendäre Lightgun-Arcade-Shooter aus dem Jahre 1996 bekommt eine Verjüngungskur spendiert und soll am 7. April 2022 hierzulande erscheinen. Details zu den Neuerungen findet ihr hier.

Die House-of-the-Dead-Reihe steht seit jeher für knallharte Action und hatte aufgrund des hohen Gewaltsgrads stets einen sehr schweren Stand auf dem deutschen Markt. Das Remake hat noch keine USK-Einstufung, aber Nintendo traut sich immerhin schon mal, das Spiel auf der deutschen Website zu listen.

Die Limidead Edition:

