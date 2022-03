Producer erklärt, wie man Namen wie Triangle Strategy und Octopath Traveler auswählt

Als Square Enix vor einigen Tagen The DioField Chronicle ankündigte, machten sich viele über die oftmals seltsamen Namenswahlen von Square Enix lustig. Fanbyte brachte es in einem witzigen Artikel auf den Punkt.

Manchmal denkt man, Square Enix hätte einfach ein paar Vokabeln aneinandergereiht. Bei Twitter gibt es einen Generator für HD2D-Spiele. Manchmal ist die Auswahl auch sehr trivial. Auch Triangle Strategy gehört zu den Titeln, wo man sich fragt, ob es da nicht etwas Einfallsreicheres hätte geben können.

Producer Tomoya Asano erklärt in einem neuen Interview, wie es dazu kommt. Gegenüber Inverse (via NintendoEvertyhing) sagte Asano, Square Enix würde darauf achten, dass sich die SpielerInnen schon anhand des Titles vorstellen können, um welche Art von Spiel es sich handelt. Die drei Blickwinkel und der Strategie-Faktor von Triangle Strategy machen es demnach zu Triangle Strategy. So einfach ist das.

Das „Project“ in der ersten Ankündigung sollte nur Spielraum für eventuelle Änderungen geben. Man hatte es später einfach weggelassen. „Wir machen uns normalerweise viele Gedanken über die Titel der Spiele. Eines der Dinge, über die wir uns Gedanken machen, ist, ob sich der Spieler anhand des Titels vorstellen kann, um welche Art von Spiel es sich handelt“, erklärt Asano.

„Wenn man sich Triangle Strategy ansieht, besteht ein Sichtweise aus drei Blickwinkeln und dann ‚Strategie‘. […] Octopath Traveler hat seinen Namen auch aus dieser Perspektive: Octo sind die acht Pfade, auf denen man reist“, berichtet Tomoya Asano.

„Wir wollten sehen, wie die Reaktionen auf ‚Project Triangle Strategy‘ ausfallen würden. ‚Projekt‘ am Anfang des Namens würde uns also ein wenig Spielraum geben, um den Namen zu ändern, aber am Ende kam er beim Publikum gut an, also dachten wir, wir behalten den Namen Dreiecksstrategie bei.“

Die Japaner ziehen bei der Namensfindung aber auch englische Hilfe zurate. „Ein weiterer Prozess, den wir bei der Benennung von Spielen durchlaufen, ist, dass es in unserem Team einen englischen Muttersprachler gibt. Ich spreche also mit ihnen, wenn wir den Titel benennen, und einer der Punkte, über die wir sprechen, ist, ob der Name so seltsam oder einzigartig ist wie Bravely Default und Octopath Traveler.“

Bildmaterial: Triangle Strategy, Nintendo, Square Enix, Artdink