PlayStation Store: Das sind die besten Angebote des „Big in Japan“-Sale

Der PlayStation Store feiert mal wieder den „Big in Japan“-Sale und es gibt einige gute Angebote. Wenn ihr am liebsten digital kauft, dann sowieso. Wenn ihr lieber physisch kauft, ist Vorsicht geboten. Nicht jedes Schnäppchen ist ein Schnäppchen.

Das auf 29,99 Euro reduzierte NEO: The World Ends with You bekommt ihr aktuell physisch für 24,99 Euro* bei Amazon. NieR: Automata für 19,99 Euro sieht auch schmuck aus, kostet aber bei Amazon derzeit 16,99 Euro* und ist wie auch NEO: The World Ends with You bei der „3 für 2“-Aktion* enthalten.

Secret of Mana bekommt ihr bei Amazon physisch für 17,49 Euro* – da kann der digitale Rabatt auf 19,99 Euro einpacken. Aber was es physisch nicht gibt, kann natürlich auch nicht günstiger sein. Final Fantasy Crystal Chronicles Remasterd für 11,99 Euro ist gut.

Auch darüber hinaus gibt es natürlich ein paar gute Angebote. Judgment bekommt ihr zum Beispiel für 17,99 Euro und nirgendwo günstiger. Auch Bloodborne oder die Yakuza-Spiele für 9,99 Euro sind eigentlich ein No-Brainer.

Bloodborne für 9,99 Euro

Judgment für 17,99 Euro

Yakuza Zero für 9,99 Euro

Yakuza Kiwami für 9,99 Euro

Yakuza Kiwami 2 für 9,99 Euro

Yakuza 6: The Song of Life für 9,99 Euro

Tales of Berseria für 9,99 Euro

Digimon World: Next Order für 9,59 Euro

Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered für 11,99 Euro

Catherine Full Body für 15,99 Euro

Auch ein paar Klassiker wie Dark Cloud (7,49 Euro) oder Dark Chronicle (7,49 Euro) sind einen Blick wert. Auf den hinteren Seiten wird es dann richtig… japanisch. Akiba’s Trip: Undead & Undressed für 6,99 Euro oder Tokyo Xanadu eX+ für 11,99 Euro interessieren euch vielleicht auch.

In Kürze erscheint .hack//G.U. Last Recode zum Vollpreis für Nintendo Switch. Wenn ihr es unbedingt spielen wollt, aber nur 7,99 Euro ausgeben möchtet, wäre der PlayStation Store jetzt eine Alternative für euch. Alle teilnehmenden Spiele des „Big in Japan“-Sale findet ihr hier. Die Aktion läuft bis zum 10. März 2022.

Bildmaterial: Sony PlayStation