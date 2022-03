PlayStation 5: Sony kündigt variable Bildwiederholfrequenz für kommendes System-Update an

Heute hat Sony ein neues System-Update für PlayStation 4 und PlayStation 5 ausgerollt. Damit ist es unter anderem möglich, offene und geschlossene Chat-Partys zu erstellen und diesen beizutreten.

Die PS5-Nutzeroberfläche wurde in Hinblick auf die Game Base und Trophäenkarten verbessert und erhält neue barrierefreie Optionen wie Mono-Audio für Kopfhörer.

Außerdem kündigte man für ein weiteres System-Update in den nächsten Monaten VRR für PS5 an. Die sogenannte variable Bildwiederholfrequenz soll eine noch bessere Darstellung von PS5-Spielen ermöglichen. „Visuelle Artefakte wie zum Beispiel Frame-Pacing-Probleme und Screen-Tearing-Effekte“ sollen so minimiert bzw. eliminiert werden.

„Bei der Verwendung von HDMI 2.1 kompatiblen Bildschirmen synchronisiert VRR die Bildwiederholfrequenz der Anzeige mit der grafischen Ausgabe der Konsole“, heißt es. Entwickler können ihre Spiele mit einem Patch auf VRR optimieren und zukünftige Spiele sollen gleich davon profitieren können.

via PlayStation Blog, Bildmaterial: Sony