Niantic setzt Vertrieb und Spielbetrieb von Pokémon GO in Russland und Belarus aus

Wie Niantic bekannt gegeben hat, wird man Spiele ab sofort in Russland und Belarus nicht mehr zum Download anbieten. In Kürze soll auch der Spielbetrieb der Spiele ausgesetzt werden.

Das trifft neben Pikmin Bloom und Ingress natürlich vor allem auch das sehr populäre Pokémon Go. In den Kommentaren zur Ankündigung gibt es wie immer zwei Meinungen.

„Wir stehen an der Seite der Weltgemeinschaft und hoffen auf Frieden und eine rasche Lösung für die Gewalt und das Leid in der Ukraine“, heißt es von Niantic.

Auch The Pokémon Company hatte sich schon vor einigen Tagen zur Invasion geäußert. „Die wachsende Krise in der Ukraine und in Osteuropa, die weiterhin zur Vertreibung von Familien führt und die Sicherheit von Kindern bedroht, ist herzzerreißend“, hieß es in einem Statement. Man spendete 200.000 US-Dollar.

Bildmaterial: Flagge der Ukraine