New Game+ Expo findet am 31. März mit NIS America, Aksys Games und Co. statt

Auch in diesem Jahr wird es eine New Game+ Expo geben. An der Show am 31. März um 16 Uhr deutscher Zeit beteiligen sich diesmal unter anderem Aksys Games, Idea Factory, Inti Creates, Natsume, NIS America, Playism und Rocket Panda Games. Für Unterhaltung scheint also gesorgt.

Die New Game+ Expo ist eine Vereinigung von japanischen Entwicklern und Publisher, die sich für dieses Event zusammentun, um ihren Fans eine interessante Show zu bieten. Sie findet 2022 das dritte Mal statt. Jedes Jahr gibt es dabei zahlreiche Neuigkeiten, schaut mal in unser Artikel-Archiv.

Der Trailer zum Event:

Bildmaterial: New Game+ Expo