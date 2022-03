Medienbericht: TV-Serie zu God of War soll bei Prime Video in Verhandlung sein

God of War im Fernsehen? Könnte bald so sein, berichtet Deadline. Die beliebte PlayStation-Marke soll dem Bericht zufolge in Verhandlungen für eine Live-Action-Serie bei Prime Video stehen.

Die Serie soll auf der Mythologie der Spiele basieren. An der Spitze würden demnach Mark Fergus und Hawk Ostby (The Expanse) stehen, als Showrunner sei Rafe Judkins (The Wheel of Time) geplant. Auch Sony Pictures Television und PlayStation Productions sollen mitwirken.

Offiziell ist bislang nichts, aber denkbar ist natürlich alles. Kaum eine Videospielserie ist vor einer Serien-Adaption sicher. Auch eine Serie zu The Last of Us ist bekanntlich in der Mache.

Bei Twitter wird schon fleißig über die Besetzung zu God of War spekuliert. Wrestler Triple H sei die perfekte Besetzung für Kratos, findet Tom Henderson. Tom Holland oder Chris Pratt sind für Atreus im Gespräch, wird gewitzelt.

Bildmaterial: God of War, Sony